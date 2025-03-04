Церемония посвящения в наставники «Движения Первых» прошла в Подмосковье
В Подмосковье 21 участник «Движения Первых» получил статус наставника
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье прошла церемония посвящения в наставники «Движения Первых». Мероприятие провели в рамках Всероссийского дня наставников в Доме «Первых», сообщили в Министерстве образования Московской области.
«Двадцать один участник получил почетный статус наставника, подтвердив свою готовность поддерживать молодежь и передавать ей ценности движения», - отметили в пресс-службе министерства.
В ходе церемонии участники произнесли кодекс наставников и получили нагрудные знаки.
Вторую часть церемонии посвятили флагманскому проекту «Хранители истории». Участники отрядов из Красногорска, Пушкино и Ленинского округа дали клятву и официально вступили в ряды хранителей.
Ранее сообщалось, что в Мытищах прошло празднование Дня Российских Студенческих Отрядов.