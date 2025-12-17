В 2025 году резидентами индустриальных парков Подмосковья стали более 90 компаний

В Подмосковье с января 2025 года в индустриальные парки были привлечены свыше 90 компаний. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совокупный объем инвестиций в проекты составляет почти 37 млрд рублей. На предприятиях появится порядка 4 тыс. рабочих мест. В этом году индустриальные парки заполнены более чем на 90%.

В числе резидентов — компания «Бастион-СТ», которая запустит производство сладостей индустриальном парке Котово в Наро-Фоминске. В реализацию проекта инвестируют 550 млн рублей.

В целом в индустриальных парках региона свои проекты реализуют свыше 1,7 тыс. компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о факторах, которые помогают экономике региона в условиях изменения ключевой ставки.