В 2026 году на контейнерных площадках Подмосковья установят 900 мобильных камер видеонаблюдения
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в 2026 году на контейнерных площадках установят 900 мобильных камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Локации для установки определяем там, где были зафиксированы случаи перенакопления отходов. В прошлом году провели пилотный проект и установили 200 камер. Увидели его эффективность. План на этот год — 900 камер. На сегодняшний день уже установили 100. Работы завершим до конца весны», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.
Больше всего камер установят в Подольске, Раменском и Воскресенске — 151, 86 и 66 соответственно.
Видео с камер будет поступать сотрудникам ведомства. Они будут анализировать его на предмет нарушений — переполнения контейнеров и незаконного сброса мусора. После этого материалы будут передавать регоператорам или местным властям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ во дворах.