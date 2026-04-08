В 2026 году на контейнерных площадках Подмосковья установят 900 мобильных камер видеонаблюдения

В Подмосковье в 2026 году на контейнерных площадках установят 900 мобильных камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Локации для установки определяем там, где были зафиксированы случаи перенакопления отходов. В прошлом году провели пилотный проект и установили 200 камер. Увидели его эффективность. План на этот год — 900 камер. На сегодняшний день уже установили 100. Работы завершим до конца весны», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.

Больше всего камер установят в Подольске, Раменском и Воскресенске — 151, 86 и 66 соответственно.

Видео с камер будет поступать сотрудникам ведомства. Они будут анализировать его на предмет нарушений — переполнения контейнеров и незаконного сброса мусора. После этого материалы будут передавать регоператорам или местным властям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ во дворах.