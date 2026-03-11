Губернатор Подмосковья рассказал о нарушениях, которые помог устранить ИИ

С начала 2026 года камеры системы «Безопасный регион», оборудованные искусственным интеллектом, помогли устранить в Подмосковье более 50 тыс. нарушений, они мониторят около 8,1 тыс. дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок в рамках проекта «Чистая территория». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тыс. камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тыс. нарушений, порядка 52 тыс. – уже в 2026 году. Самые распространенные – мусор, в том числе переполненные контейнерные площадки, навалы снега, неработающее освещение, граффити и так далее. Мы полностью сопровождаем процесс – с момента обнаружения проблемы до ее решения», – сказал губернатор.

По его словам, мобильные комплексы с «умными» камерами с этого года помогают распознавать снег и наледь на крышах домов. Воробьев подчеркнул. что нейросеть позволяет действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб.

Камеры контролируют запаркованность контейнерных площадок с 2024 года. Если в их зоне находится автомобиль, ИИ фиксирует это, после чего владельцу могут выписать штраф. Это позволяет снизить количество подобных нарушений. По аналогичной схеме камеры фиксируют и парковку на газонах. Кроме того, они следят за чистотой на детских площадках, сбросом мусора, помогают освобождать подмосковные дворы от большегрузов, выявляют снежные навалы, снег на дорогах, пешеходных зонах, граффити, несанкционированные навалы отходов, лед и снег на зданиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.