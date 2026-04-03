В Балашихе комплексно благоустроят 10 дворов в этом году

Фото: [ пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В весенне‐летний сезон в Подмосковье стартует масштабная программа комплексного благоустройства дворов, которая охватит 56 муниципальных образований. Особого внимания удостоился городской округ Балашиха: здесь к нормативному состоянию приведут 10 локаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проведут с учетом пожеланий местных жителей — это позволит создать действительно комфортную среду для отдыха и прогулок.

Адреса территорий Балашихи, подлежащих благоустройству:

- улица Звездная, дом 8; Московский бульвар, дом 11;

- микрорайон Кучино, улица Лесопарковая, дома 2, 3, 4;

- микрорайон Железнодорожный, улица Рождественская, дома 4 и 6;

- проспект Ленина, дома 32а, 32б, 32г, 32д;

- улица 40 лет Победы, дома 25, 27, 29, 33;

- улица Дмитриева, дома 14, 18, 20;

- микрорайон Заря, улица Советская, дом 18;

- улица Свердлова, дом 54;

- микрорайон Ольгино, улица Главная, дом 26;

- микрорайон Сакраменто, улица Мещера, дома 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Комплекс запланированных мероприятий включает замену асфальтового покрытия, озеленение территорий, обустройство парковочных мест, установку лавочек и урн.

Программа благоустройства реализуется в рамках инициативы «Формирование современной комфортной городской среды». Всего в этом году в Подмосковье планируется привести в порядок 423 двора.

