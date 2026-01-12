В больнице Красногорска спасли пенсионерку с аневризмой сонной артерии. Для этого была использована новая методика лечения, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили 74-летнюю женщину с жалобами на головную боль, тошноту и неустойчивость при ходьбе. В ходе обследования у пациентки была обнаружена мешотчатая аневризма правой внутренней сонной артерии, из-за которой произошло кровоизлияние в головной мозг.

Женщину экстренно направили на операцию. Врачи провели малоинвазивную процедуру. Через катетер, введенный в бедренную артерию, они ввели в сосуд специальный материал для закрытия. В результате в патологической зоне был остановлен кровоток, и разрыв был предотвращен.

На данный момент жительница уже выписана домой на амбулаторное лечение.

