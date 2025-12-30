В больницы Подмосковья поставили еще четыре единицы тяжелого оборудования
Еще четыре единицы тяжелого оборудования передали больницам Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье установили еще четыре единицы тяжелого медицинского оборудования. На его закупку направили более 330 млн рублей, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Новую технику разместили в четырех больницах. Так, современные КТ-аппараты появились в Московском областном противотуберкулезном диспансере и в Щелковской больнице.
В Воскресенской больнице установили новый ангиограф. Кроме того, новый рентген-аппарат передали Раменской больнице.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе.