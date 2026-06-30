В Черноголовке появится ФОК с игровыми залами и теннисными кортами

В Черноголовке завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта, он станет частью спортивно-образовательного кластера, где уже работают универсальный спортивный комплекс, спортивная школа и Новая Черноголовская школа. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс будет рассчитан на посещение 130 человек - детей старше 10 лет и взрослых. Им будут доступны универсальный игровой зал, теннисные корты, тренажерный зал и помещения для групповых занятий. Общая площадь здания превысила 6,3 тыс. кв. м, в нем также обустроят раздевалки и буфет. В реализацию проекта вложили около 400 млн рублей, работы сопровождает Центр содействия строительству Московской области.

Стройготовность объекта достигла 95%, специалисты завершают благоустройство территории. Строительство завершат в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.