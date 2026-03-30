В четырех округах Подмосковья провели субботники в обновленном формате

Субботники в обновленном формате прошли в Подмосковье. Мероприятия провели в четырех округах, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Субботники были организованы министерством совместно с сервисом «Яндекс.Смена». Их провели в Мытищах, Химках, Ленинском округе и Подольске.

«Платформа позволяет участникам самостоятельно выбирать локации и подходящую задачу — покрасить ограждения или посадить кустарники. В случае успеха этой инициативы планируем распространить ее на всю область», — рассказал глава министерства Игорь Даниленко.

Участниками субботников стали свыше 500 человек. Они приводили в порядок придомовые территории, общественные пространства, дорожки, детские площадки и зоны отдыха.

В апреле в регионе проведут общеобластной субботник в новом формате пройдет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.