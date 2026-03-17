Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы

«И федеральные, и региональные дороги особенно весной требуют нашего внимания. И, конечно, все, что касается ямочного ремонта – задача оперативно начать этот процесс и сопровождать уже в течение всего сезона. Почти 50 тыс. ям дорожники уже устранили. Что еще входит в наш весенний чек-лист – уборка мусора после зимы, приведение в порядок дорог, обочин, тротуаров, остановок, нанесение дорожной разметки. Точечно эту работу уже ведем, массово планируем начать с 23 марта, если погода будет позволять», - заявил губернатор.

В Подмосковье около 45 тыс. км дорог, из них на региональные дороги приходит 14 тыс. км, на муниципальные — 28 тыс. км. Ход дорожных работ контролируется системой СКПДИ. С осени прошлого года на региональных дорогах дефекты выявляет ИИ. Это позволило сократить среднее время инспектирования на 70%. Также система помогает проводить инвентаризацию объектов дорожного хозяйства.

«Совместно с командой Мингосуправления региона в прошлом году мы оцифровали ямы на региональной дорожной сети. Следующим этапом была как раз задача «распрямить» этот процесс – автоматизировать регистрацию и занесение данных в систему. Нам это удалось сделать, и сейчас у нас по региональным дорогам задействовано 10 камер, в том числе есть служба инспекции дорог, уже два подрядчика применяют это непосредственно на своих участках», - рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Министр отметил, что в этом году приоритетом является использование камер и на муниципальных дорогах.

В рамках весенней уборки дорог до 1 мая в порядок приведут и остановки. На отдельном контроле – мосты. Все сооружения обследуют, очистят от мусора, проведут на них ямочный ремонт, заменят поврежденные элементы. Также приведут в порядок шумозащитные экраны и обновят разметку.

