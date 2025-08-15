В ДК «Октябрь» практически завершили подготовку самого большого театрально-концертного зала Подольска

В Подольске практически полностью завершили подготовку самого большого театрально-концертного зала округа, который находится в ДК «Октябрь». Он рассчитан на 850 посадочных мест.

До этого в ДК обновили навигацию, установили умные камеры и точку для зарядки. Работы провели в рамках проекта «Умный ДК». Всего в его рамках в регионе трансформируют 50 учреждений, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сотрудники ДК «Октябрь» проверили работу всего технического оборудования и обновили сцену, оциклевали поверхность для обновления покрытия пола, провели генуборку.

На сцене ДК ежегодно проходит свыше 500 мероприятий. В сентябре этого года здесь выступят такие известные артисты, как Александр Розенбаум, Мария Аронова, Сергей Шакуров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход обновления здания театра «ФЭСТ» в Мытищах.