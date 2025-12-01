В Долгопрудном на фабрике мороженого провели экскурсию для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостям показали, как создается мороженое, и рассказали о работе предприятия. Посетители смогли продегустировать мороженое прямо с конвейера. Также они узнали о доступных вакансиях.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Волоколамск навестил семью участника спецоперации.