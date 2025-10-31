Губернатор Подмосковья навестил семью участников СВО из Волоколамского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью двух сыновей — участников специальной военной операции из Волоколамского округа. Один из них, Вячеслав сейчас в отпуске и через несколько дней снова отправится «за ленту».

«Я приехал поприветствовать нашего героя. Знаю, что вы служите в полку Московской области, сейчас находитесь в отпуске, скоро возвращаетесь. Мы обязательно передадим вместе с вами необходимое снаряжение нашим ребятам, все то, что им требуется на передовой», — сказал губернатор.

Старший сын, Олег, был мобилизован в 2022 году, он попал по распределению в Кантемировскую дивизию. Через два года в зону СВО отправился Вячеслав.

«Я пошел в зону СВО, потому что у меня там и брат, и друзья – тоже хотел долг Родине отдать. В первое время было очень непривычно, все-таки ты попадаешь туда, где идут бои, гибнут люди. Но постепенно свыкся – кто, если не мы будем защищать Отчизну», – поделился он.

В регионе для участников спецоперации и их семей действуют 75 мер поддержки, включая выплаты, реабилитацию, соцобслуживание на дому и не только. Семье из Волоколамского округа также оказали помощь. Так, в 2024 году по поручению губернатора компания «Мособлгаз» за свои средства подвела к их дому в селе Ильинское газопровод и установила газорегуляторный пункт.

Воробьев напомнил, что президент Владимир Путин поручил запустить программу социальной газификации, которая позволяет подводить газопровод к участкам домов бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.