В Егорьевске работники «Мособлпожспаса» помогли пенсионерке, заблудившейся в лесу

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину. Инцидент произошел в районе СНТ «Лесное» деревни Верейка в Егорьевске.

За помощью спасателей обратился местный житель. Он рассказал, что его родственница в возрасте 64 лет пошла в лес за ягодами и заблудилась.

Спасатели оперативно прибыли на место и позвонили женщине. После этого они принялись прочесывать лес, работая на отклик. Спустя полчаса пенсионерка была найдена. Помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена.