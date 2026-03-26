В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили об опасности выхода на весенний лед

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям об опасности выхода на весенний лед. Специалисты подчеркнули, что в такой период лед на водных объектах становится пористым и рыхлым, он может просесть под ногой даже без предупредительного треска.

Замначальника территориального управления № 5 Владимир Пискун рассказал о техническом оснащении спасательных подразделений и о спасении людей на воде.

«В первую очередь мы используем плавсредства на открытой воде, гидрокостюмы, спасательные круги, концы Александрова, которые помогают вытащить человека на водной глади либо на тонком льду. У нас на вооружении имеется надувная лодка для того, чтобы подплыть к пострадавшему, вытащить его на борт и доставить на берег», — сообщил он.

Он отметил, что спасатели работают в гидрокостюмах, которые защищают от холодной воды. Если спасатель в гидрокостюме, то на спасаемого человека обязательно надевают спасательный жилет.

Пискун подчеркнул, что несмотря на наличие профессионального оснащения, весной выходить на ледяную поверхность крайне опасно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке Московской области к паводку.