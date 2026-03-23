В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о правилах безопасности в период паводка

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности в период паводка. По словам заместителя начальника ведомства Сергея Щетинина, главной ошибкой многих является то, что они недооценивают угрозу.

«Если ваш дом попадает в зону риска, готовиться нужно заранее. В первую очередь, очистите территорию: уберите снег со двора, прочистите водоотводные канавы и трубы, чтобы талая вода могла уходить беспрепятственно», — призвал он.

Также Щетинин рекомендовал собрать «тревожный чемоданчик». В сумку следует положить документы, деньги, лекарства, теплые вещи, резиновые сапоги, зарядные устройства для телефонов, фонарик с батарейками, запас еды и воды.

«Ценные вещи, технику и мебель нужно перенести на верхние этажи или чердаки, а из подвалов и погребов убрать все съестное. Также нужно продумать, где будут животные: домашний скот и питомцев необходимо заранее вывезти в безопасное место», — рассказал он.

В случае подтопления действовать нужно быстро и спокойно. Рекомендуется следить за экстренными сообщениями по телевизору или радио. Не стоит занимать телефон без необходимости. Перед уходом из дома важно отключить электричество, перекрыть газ и воду, затушить печи.

«Если вы остаетесь в доме и вода продолжает прибывать, поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу. Подавайте сигналы спасателям: днем — вывешивая яркую ткань, ночью — фонариком или светом телефона», — посоветовал Щетинин.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно пытаться переходить затопленные участки вброд. Если вода застала в автомобиле, следует немедленно покиньте его и вызвать помощь,.

Когда вода уйдет, перед возвращением домой нужно убедиться, что жилье безопасно. В частности, следует проверить, не повреждены ли стены и перекрытия, нет ли угрозы обрушения, утечки газа, повреждений электропроводки и водопровода. Кроме того, рекомендуется хорошо проветрить все помещения: в подвалах и комнатах могут скопиться газы, и поэтому без проведения проверки нельзя зажигать спички или включать электричество.

«И самое важное: не пейте воду из колодцев и не ешьте продукты, которые соприкасались с паводковыми водами — это опасно для жизни. Даже если продукты выглядят нормально, они могут быть заражены», — подчеркнул Щетинин.

