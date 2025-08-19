В Химках открыли после обновления картинную галерею имени Горшина
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках открыли после обновления картинную галерею имени С. Н. Горшина. В учреждении подготовили новую экспозицию, рассказали в администрации округа.
В Подмосковье на это лето запланировано множество культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Выставочный зал обновляли в течение двух месяцев. Здесь модернизировали развесочную систему. Теперь тросы могут выдержать до 100 кг. Это позволит выставлять большеформатные тяжелые картины.
Также в галерее появились новые работы советских мастеров. Так, от Минкультуры были получены пять картин, в том числе большое сюжетное полотно туркменского художника.
Новая выставка в галерее откроется уже 12 сентября. В учреждении представят работы Василия Верещагина.
