В Химках открыли после обновления картинную галерею имени Горшина

В Химках открыли после обновления картинную галерею имени С. Н. Горшина. В учреждении подготовили новую экспозицию, рассказали в администрации округа.

В Подмосковье на это лето запланировано множество культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выставочный зал обновляли в течение двух месяцев. Здесь модернизировали развесочную систему. Теперь тросы могут выдержать до 100 кг. Это позволит выставлять большеформатные тяжелые картины.

Также в галерее появились новые работы советских мастеров. Так, от Минкультуры были получены пять картин, в том числе большое сюжетное полотно туркменского художника.

Новая выставка в галерее откроется уже 12 сентября. В учреждении представят работы Василия Верещагина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах.