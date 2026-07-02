В Химках ветеринары успешно прооперировали кошку Басю, которая проглотила часть резиновой игрушки
Ветеринары в Химках спасли кошку, которая проглотила часть резиновой игрушки
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли кошку, которая проглотила часть резиновой игрушки. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За помощью ветеринаров обратились владельцы 5-летней кошки по кличке Бася. Животное несколько дней отказывалось от еды и стало вялым. Также у питомца началась рвота.
Ветеринары сделали пушистой пациентке рентген с контрастным веществом и обнаружили инородное тело в тонком отделе кишечника. Им оказалась часть резиновой игрушки. В результате кошку экстренно прооперировали. Сейчас Бася уже дома и восстанавливается.
Ранее в министерстве рассказали о спасении домашнего кота, который подрался с дикой лисицей.