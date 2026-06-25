Ветеринары Подмосковья спасли домашнего кота, который подрался с дикой лисицей. Инцидент произошел в Талдоме, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, кот по кличке Василий из Талдома во время прогулки встретился с дикой лисицей. Между животными произошла стычка, после которой лиса скрылась, а кот попал в Талдомскую ветеринарную лечебницу.

Ветеринары осмотрели пушистого пациента, вакцинировали его от бешенства и поместили на карантин. По итогам 10 дней наблюдения они подтвердили, что кот клинически здоров и чувствует себя хорошо. Под контролем специалистов он будет находиться 30 дней.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье зарегистрировали более 54 тыс. домашних животных.