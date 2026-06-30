В июле работы по программе соцгазификации проведут в 98 населенных пунктах Подмосковья

В июле 2026 года работы в рамках программы социальной газификации проведут в 98 населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлгаза».

Так, работы будут проводиться в 29 округах. Догазифицируют деревни Пешки в Солнечногорске и Мисерево в Клину, село Озерецкое в Дмитрове и другие населенные пункты.

В рамках программы с начала года «Мособлгаз» построил 310 км сетей. До конца года проведут еще 390 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.