В Клинском округе спасли пенсионерку с деменцией, которая сутки провела в лесу

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками полиции и добровольцами отряда «ЛизаАлерт» спасли пожилую женщину с деменцией, которая около суток провела в лесу. Инцидент произошел в селе Горки Клинского округа.

За помощью специалистов обратился супруг заблудившейся женщины. Он сообщил, что его жена вечером 16 июня ушла гулять с собакой в лес и не вернулась. Мужчина пытался найти супругу самостоятельно, но не смог и вызвал спасателей.

Прибывшие на место спасатели определили радиус поиска и углубились в лесной массив. Почти 4 часа они работали на отклик, после чего услышали громкий лай. Вскоре пенсионерка и ее собака по кличке Бим были найдены. Женщина была без сил, сидела на земле и не могла идти самостоятельно. Специалисты переложили ее на носилки, вынесли из леса, пересадили в машину и довезли до дома. Затем ей вызвали скорую помощь.

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