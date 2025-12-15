В Клину на производстве елочных игрушек прошла экскурсия для семей бойцов СВО

В подмосковном Клину прошла специальная экскурсия на предприятие АО «Елочка», организованная в рамках программы «Промышленный туризм». Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, гостями стали семьи участников специальной военной операции.

Во время визита гости познакомились с полным технологическим циклом создания стеклянных украшений: от выдувания формы мастерами до ручной художественной росписи.

Кульминацией экскурсии стал мастер-класс, на котором и дети, и взрослые создали свои уникальные елочные игрушки. Каждый участник унес с собой не только изготовленный своими руками сувенир, но и теплые воспоминания о посещении легендарного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки бойцов СВО.