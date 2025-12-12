Губернатор Подмосковья рассказал о региональных мерах поддержки бойцов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о региональных мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей.

«У нас действует 36 региональных мер поддержки — от бесплатной реабилитации и выплат контрактникам до питания детей в школах и путевок в лагерь «Литвиново», — сказал губернатор.

Он отметил, что в 2025 году появились новые меры поддержки. В их числе — 24 тыс. руб. на такси для ветеранов на колясках, с протезами, без зрения и для семей с детьми-инвалидами.

Также в многофункциональных центрах региона ветераны могут получить комплексное сопровождение. С завтрашнего дня туда смогут обращаться и действующие военнослужащие.

На сайте mosreg.ru запустили комплексную услугу «Защитники Отечества». До конца года 350 тяжелораненых также получат до 200 тыс. руб. на ремонт жилья. Свыше 1,7 тыс. военнослужащих прошли реабилитацию в «Ясенках», центре имени Мещерякова и «Протэкс-центре»

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов с инвалидностью.