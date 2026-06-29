В Клину спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину, который перенес инсульт

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пожилого мужчину, который незадолго до этого перенес инсульт. Инцидент произошел в районе СНТ «Выставочное» в Клину.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 68-летний муж пошел в лес и не вернулся. Недавно мужчина оправился после инсульта. Во время прогулки он был на связи, но не мог найти выход из чащи.

Прибывшие на место спасатели связались с заблудившимся. Тот сообщил, где примерно находится, а также отметил, что не может преодолеть высокую траву. Специалисты выдвинулись на поиски, работая на отклик. Через некоторое время мужчина был найден. Пенсионер устал, но помощь медиков ему не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.