В Коломне построят новый гостиничный комплекс на 170 номеров

В Коломне появится новый гостиничный комплекс на 170 номеров. В реализацию проекта будет вложено 950 млн рублей, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для строительства объекта инвестор получил без проведения торгов земельный участок площадью 8,3 га. На нем возведут четырехэтажную гостиницу, общая площадь которой составит 8,5 тыс. кв. м. Провести работы планируется с 2026 по 2033 год.

В состав комплекса войдут лобби, ресторан на 200 мест, конференц-банкетный зал на 250 мест, SPA-зона, детская зона. На прилегающей территории обустроят прогулочные пространства, уличные шатры, беседки для барбекю, амфитеатр со сценой и другие удобства. С вводом объекта в округе будет создано 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2029 году в Солнечногорске построят новый гостиничный комплекс.