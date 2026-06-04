Андрей Воробьев: в 2029 году в Солнечногорске построят новый гостиничный комплекс

В 2029 году в Солнечногорске построят новый гостиничный комплекс «Бережки». Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и советник генерального директора ООО «Всенародный Фермерский Центр» Сергей Трегуб.

«Спрос на внутренний туризм заметно растет с каждым годом. Масштабные фестивали, исторические города, музеи, парки притягивают гостей, и наша задача сделать так, чтобы путешествия по Подмосковью были комфортными, и в каждой локации хотелось задержаться на несколько дней. В рамках ПМЭФ в этом году подписываем соглашение о создании гостиничного комплекса в Солнечногорске», – рассказал губернатор.

По его словам, в реализацию проекта будет инвестировано 20 млрд рублей. С вводом объекта в округе появится 350 новых рабочих мест.

В планах — строительство четырех тематических корпусов на 175 номеров. Первый ориентирован на деловые поездки и туризм выходного дня. Второй — оздоровительный, третий — это семейные двухуровневые дуплексы, четвертый предложит 16 просторных номеров разных категорий. Также запланирован конгресс-центр на 400 человек. На прилегающей территории создадут прогулочные маршруты, искусственные водоемы, парковую зону, детские и спортивные площадки. Строительство комплекса стартует летом текущего года.

«Это будет единый комплекс, по которому можно перемещаться в любую погоду: от номера до ресторана, от оздоровительного центра до конгресс-зала, не выходя на улицу. Но самое главное его преимущество – расположение. Истринское водохранилище, сосновый лес – и все это в часе езды от Москвы. Это не первый наш проект в Московской области и, уверен, не последний», - отметил Трегуб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедово построят современный пищевой производственный кластер.