В Красногорске из-за ремонта ограничат движение на участке Новорижского шоссе

В Красногорске с 1 июля по 1 сентября ограничат движение на 14-километровом участке трассы М-9 «Балтия», причина заключается в проведении ремонтных работ на четырех полосах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Ограничения затронут участок Новорижского шоссе от деревни Тимошкино до съезда на Красногорск у магазина «Глобус», его общая протяженность составляет около 14 км. В пресс-службе уточнили, что из-за этого движение в округе может быть затруднено, поэтому водителям важно заранее планировать поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.