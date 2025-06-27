В Красногорске из-за ремонта ограничат движение на участке Новорижского шоссе
Движение на участке Новорижского шоссе ограничат в Красногорске
Фото: [Администрация г. о. Красногрск]
В Красногорске с 1 июля по 1 сентября ограничат движение на 14-километровом участке трассы М-9 «Балтия», причина заключается в проведении ремонтных работ на четырех полосах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.
Ограничения затронут участок Новорижского шоссе от деревни Тимошкино до съезда на Красногорск у магазина «Глобус», его общая протяженность составляет около 14 км. В пресс-службе уточнили, что из-за этого движение в округе может быть затруднено, поэтому водителям важно заранее планировать поездки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.