В Красногорске к новому учебному году откроют три школы

К новому учебному году в Красногорске откроются три школы, рассчитанные в общей сложности почти 1,8 тыс. мест, они появятся в жилых комплексах «Лесобережный», «Митино О2» и «Тетрис». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

Так, в первом ЖК появится образовательное учреждение на 550 мест, для детей обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, медпункт, пищеблок и не только. Кроме того, в планах — открыть физико-математический класс совместно с лицеем имени П. Л. Капицы, а также класс развития.

В ЖК «Митино О2» уже достроили школу на 1,1 тыс. мест, в ЖК «Тетрис» — блок начальных классов на 160 мест и детский сад на 260 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.