Губернатор Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября

В подмосковных школах к началу нового учебного года появятся более 10,3 тыс. новых мест, еще 30,6 тыс. школьников будут учиться в комфортных условиях. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К 1 сентября откроем 71 школу — 14 новых и 57 после капремонта. <…> В 20 школах ремонт уже завершили, остальные сдадим до начала августа», — написал он.

Так, например, в Дзержинском откроется новый воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1,1 тыс. мест и детским садом на 100 мест, в Звенигороде и микрорайоне Климовск в Подольске — школы на 1,1 тыс. мест и так далее. Кроме того, рабочие возведут постройки на 550 мест к Центру образования № 5 им. Максима Сураева в Богородском округе, на 400 мест — к школе № 1 в Королеве и не только. Капремонт затронет гимназию им. Подольских курсантов в микрорайоне Климовск в Подольске, лицей № 14, школы № 21 и № 24 в Щелково и другие образовательные учреждения.

Строители также расписывают стены по проекту «Моя школа — моя история», чтобы они отражали культуру, историю и традиции городов Подмосковья. В 2025 году проект затронет пять объектов в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцово, в следующем — еще 18 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.