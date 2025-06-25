В Красногорске на базе школы открыли музей с экспонатами времен Великой Отечественной войны

В Красногорске на базе школы № 19 в Год защитника Отечества открыли уникальный музей, где представлена экспозиция из 1 тыс. подлинных предметов и документов со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова хочу пожелать вам двигаться только вперед! Вы передаете подрастающему поколению любовь к нашей Родине и гордитесь тем, что живете в такой великой стране!» — обратилась к участникам церемонии открытия первый заместитель главы округа Наталья Тимошина.

Директор школы Светлана Зеленина уточнила, что музей предложил создать представитель родительской общественности Кирилл Плеханов. Его помогали обустраивать порядка 60 коллекционеров, поисковиков, историков. Экспозицию смогут посетить школьники, их родители, а также группы из других образовательных учреждений муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.