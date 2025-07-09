В Красногорске на набережной Павшинской поймы отметили День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметили в Красногорске

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Фото: [Администрация г. о. Красногорск]

Жители и гости Красногорска посетили мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на набережной Павшинской поймы, там в рамках проекта «Летний вечер у реки» прошла концертная программа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, для посетителей выступили фолк-группа «Купава», образцовый коллектив «Студия современного танца „Степ&Джаз“», воспитанники школы им. А. А. Наседкина. Кроме того, на набережной организовали эстафету от семейного клуба «Ежик в тумане», мастер-класс от клуба «Бейби Лэнд», арт-базар от творческого объединения красногорских художников «ЛИК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

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