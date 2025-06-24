В Красногорске определились стобалльники на ЕГЭ по информатике

Четыре школьника из Красногорска сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Так, стобалльниками стали Артемий Дубровский из лицея № 1 в поселке Нахабино, Александр Леонтьев из гимназии № 2, а также Владислав Сидлецкий и Дэян Келеман из школы № 18. В общей сложности по итогам основного периода экзамена в округе зафиксировали 19 стобалльных результатов.

Напомним, что для пересдачи ЕГЭ назначены даты 3 и 4 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.