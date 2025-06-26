В Красногорске организуют летний органный фестиваль

В воскресенье, 29 июня, в рамках летнего органного фестиваля пройдет концерт «Орган и армянский дудук: классика, джаз и этно», для посетителей выступит джазовый музыкант и мультиинструменталист Антон Котиков в дуэте с органистом Семеном Фукаловым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Гости смогут услышать произведения Баха, Шуберта, Каччини и не только. На время проведения мероприятия в Колоннаде будет установлен современный цифровой орган Content. Узнать другие подробности можно на сайте музея-заповедника «Архангельское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

*Возрастное ограничение 6+