В Красногорске отметили День семьи, любви и верности

В Красногорске в культурно-досуговом центре «Архангельское» прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Для гостей подготовили выступления вокалистов студии «Фейерверк», а также активных местных жителей — Ирины Лавриной и Сергея Жукова. Кроме того, посетителей ждали семейные дуэты и выступление хора русской песни «Солнцедар». В пресс-службе уточнили, что программу провели совместно с Воскресной школой и ее руководителем Анной Резвой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.