В Красногорске педагоги вышли во второй тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Представители городского округа Красногорск прошли во второй тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, Татьяна Обухова (МБОУ «Лицей № 4») станет участницей второго тура в номинации «Профессиональный дебют в сфере дополнительного образования», Светлана Кузичкина (МБОУ «СОШ № 15») — в номинации «Наставничество в сфере дополнительного образования». Он будет проходить до 10 августа.

Финальный (очный) этап организуют в два тура с 23 по 26 сентября в Новосибирске. В сообщении добавили, что конкурс направлен на создание эффективных условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов, работающих в сфере дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.