В Красногорске появились аппараты для лечения катаракты экспертного класса

В Красногорской больнице врачи начали использовать аппараты для лечения катаракты экспертного класса, которые позволят снизить риски появления послеоперационного астигматизма и обеспечить пациентам максимально возможное восстановление остроты зрения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

В сообщении уточнили, что это особенно важно для пациентов с сахарным диабетом, потому что катаракта у них развивается быстрее. В ходе операций врачи с помощью аппарата размягчают помутневший хрусталик и заменяют его искусственной линзой.

«Ежемесячно мы проводим более 350 плановых операций. Отделение специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи при глаукоме и заболеваниях сетчатки, предлагая пациентам самые современные методы лечения», — отметил заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.