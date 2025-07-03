В Красногорске пройдет летний фестиваль «Ночи барокко»
Летний фестиваль «Ночи барокко» стартует в Красногорске
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
В субботу, 5 июля, в Красногорске на территории музея-заповедника «Архангельское» стартует летний фестиваль «Ночи барокко», который будет проходить до 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Посетителей ждут выступления знаменитых музыкантов, лауреатов престижных российских и международных конкурсов. В день открытия для них подготовят мероприятие «Гайдн и Моцарт: музыка, которая изменила мир» от ансамбля Pratum Integrum, 12 июля — «Времена года» от солистов HighTime Orchestra и так далее.
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