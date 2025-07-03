В Красногорске пройдет летний фестиваль «Ночи барокко»

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В субботу, 5 июля, в Красногорске на территории музея-заповедника «Архангельское» стартует летний фестиваль «Ночи барокко», который будет проходить до 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Посетителей ждут выступления знаменитых музыкантов, лауреатов престижных российских и международных конкурсов. В день открытия для них подготовят мероприятие «Гайдн и Моцарт: музыка, которая изменила мир» от ансамбля Pratum Integrum, 12 июля — «Времена года» от солистов HighTime Orchestra и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

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