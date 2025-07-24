В Красногорске пройдет подготовка к осенне-зимнему периоду

«Важно, чтобы до середины сентября все объекты и многоквартирные дома были полностью готовы к холодному времени года, а обновленная инфраструктура обеспечивала комфорт и уют в домах наших жителей на долгие годы», — подчеркнул глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.