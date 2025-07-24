В Красногорске пройдет подготовка к осенне-зимнему периоду

Подготовка к осенне-зимнему периоду пройдет в Красногорске

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Фото: [Администрация г. о. Красногорск]

В Красногорске проходит подготовка к осенне-зимнему периоду, специалистам предстоит обновить инфраструктуру теплоснабжения, компания «Красногорская теплосеть» обслуживает около 300 км тепловых сетей и готовит к работе 54 котельные и 70 центральных тепловых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

Готовность сетей и объектов превысила 70%, здесь реализуется 29 крупных проектов по модернизации системы теплоснабжения. Так, например, в Красногорске реконструируют котельную № 7. Специалисты заменили и проложили более 10 км тепловых сетей, в ходе текущего и капитального ремонта — более 1 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

«Важно, чтобы до середины сентября все объекты и многоквартирные дома были полностью готовы к холодному времени года, а обновленная инфраструктура обеспечивала комфорт и уют в домах наших жителей на долгие годы», — подчеркнул глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев  поставил  задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

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