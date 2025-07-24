В Красногорске пройдет подготовка к осенне-зимнему периоду
Подготовка к осенне-зимнему периоду пройдет в Красногорске
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
В Красногорске проходит подготовка к осенне-зимнему периоду, специалистам предстоит обновить инфраструктуру теплоснабжения, компания «Красногорская теплосеть» обслуживает около 300 км тепловых сетей и готовит к работе 54 котельные и 70 центральных тепловых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.
Готовность сетей и объектов превысила 70%, здесь реализуется 29 крупных проектов по модернизации системы теплоснабжения. Так, например, в Красногорске реконструируют котельную № 7. Специалисты заменили и проложили более 10 км тепловых сетей, в ходе текущего и капитального ремонта — более 1 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.
«Важно, чтобы до середины сентября все объекты и многоквартирные дома были полностью готовы к холодному времени года, а обновленная инфраструктура обеспечивала комфорт и уют в домах наших жителей на долгие годы», — подчеркнул глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.