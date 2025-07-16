В Красногорске пройдет праздник «Летний вечер у реки»

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В выходные в Красногорске на набережной микрорайона Павшинская пойма будет проходить праздник музыки и искусства «Летний вечер у реки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, в субботу, 19 июля, посетителей ждут выступление вокальной студии «Элегия», номера преподавателей и учеников студии «НЕ ШКОЛА ГИТАРЫ», творческий мастер-класс для детей от сети детских клубов «Бейби Лэнд». В воскресенье здесь подготовят концертную программу с участием Маргариты Смирновой и Елены Бирюковой, танцевальный мастер-класс от хореографов академии танца «ДиДэнс Хаус» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

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