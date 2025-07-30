В Красногорске прошло спортивное мероприятие «Лето. Фитнес-парк»
Спортивное мероприятие «Лето. Фитнес-парк» прошло в Красногорске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
В Красногорске прошло спортивное мероприятие «Лето. Фитнес-парк», площадками для его проведения стали детский городок «Сказочный» и парк культуры и отдыха «Ивановские пруды». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Для участников подготовили веселые старты, спортивные разминки, футбольный матч и открытую тренировку по лазертагу. Кроме того, для них организовали развлекательные программы и ярмарки. В спортивных мероприятиях смогли принять участие жители и гости округа разных возрастов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.