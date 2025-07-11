В Красногорске проведут ремонт центра «Активное долголетие»
Ремонт центра «Активное долголетие» проведут в Красногорске
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
В Красногорске проходит ремонт центра «Активное долголетие», расположенного на Заводской улице, он является первым и главным центром в округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андрианов уточнил, что из-за интенсивной эксплуатации помещения нуждались в обновлении. Рабочим также предстоит увеличить некоторые из них, чтобы занятия смогло посещать большее количество активных долголетов. Они обновят инженерные системы, приведут в порядок санузлы и душевые кабины и не только.
Стройготовность достигла 40%, завершить ремонт планируют к 10 августа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.