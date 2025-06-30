В Красногорске провели квиз «Вперед, молодежь!»

Представителями партии «Единая Россия» организовали в подмосковном Красногорске интеллектуальный квиз «Вперед, молодежь!», посвященный истории молодежных движений в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия участники узнали интересные факты о развитии молодежного сообщества в стране, познакомились с историей первых студенческих союзов, этапами формирований волонтерских и патриотических объединений. Кроме того, молодогвардейцы наградили их сладкими призами за активность и правильные ответы.

Квиз был организован в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.