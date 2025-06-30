В Красногорске провели квиз «Вперед, молодежь!»
Квиз «Вперед, молодежь!» организовали в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации го Красногорск]
Представителями партии «Единая Россия» организовали в подмосковном Красногорске интеллектуальный квиз «Вперед, молодежь!», посвященный истории молодежных движений в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
В рамках мероприятия участники узнали интересные факты о развитии молодежного сообщества в стране, познакомились с историей первых студенческих союзов, этапами формирований волонтерских и патриотических объединений. Кроме того, молодогвардейцы наградили их сладкими призами за активность и правильные ответы.
Квиз был организован в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.