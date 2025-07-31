В Красногорске в составе ЖК «Мортонград Путилково» появится парковка

В Красногорске на территории жилого комплекс «Мортонград Путилково» завершается строительство паркинга на 485 машиномест, объект планируют ввести в эксплуатацию в августе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа по итогам заседания штаба по строительству.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Парковка будет состоять из трех надземных этажей, общая площадь объекта — почти 17,5 тыс. кв. м. Строители выполняют работы по монтажу металлоконструкций и инженерных систем, устройству гидроизоляции плит перекрытий, а также отделочные работы. В работах задействованы 71 человек и четыре единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.