В Красногорске отметят День семьи, любви и верности

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В воскресенье, 6 июля, в Красногорском филиале Музея Победы организуют праздничную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности, для посетителей учреждения мероприятия будут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Директор филиала Наталья Овчарова уточнила, что гостей ждет тематическая экскурсия «Семейная история». В ходе нее они смогут узнать о судьбах известных семей, внесших вклад в борьбу с фашизмом.

«Среди героев — Зоя и Александр Космодемьянские, Галина Хромушина, Ираклий Тоидзе, Роман Руденко и другие», — отметила руководитель учреждения.

Кроме того, гостей ждут музыкальный исторический квиз «Имена Победы в песнях» и мастер-класс «Семейная фотография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

*Возрастное ограничение 6+