В квартале «Ильинские луга» в Красногорске построят пожарное депо
Пожарное депо построят в квартале «Ильинские луга» в Красногорске
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В квартале «Ильинские луга» в Красногорске строят пожарное депо, проект реализует ПИК. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты приступили к заполнению оконных проемов, устройству фасадов и прокладке наружных инженерных сетей, ведут отделочные работы, монтаж электрики и благоустройство территории.
Площадь объекта составит 3 тыс. кв. м, в его состав войдут служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал. Территорию оборудуют тренировочной башней, стадионом и площадками для физподготовки личного состава.
В проекте «Ильинские луга» возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада, в стадии строительства еще одна школа, детский сад и поликлиника.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.