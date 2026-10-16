В квартале «Ильинские луга» в Красногорске построят пожарное депо

В квартале «Ильинские луга» в Красногорске строят пожарное депо, проект реализует ПИК. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты приступили к заполнению оконных проемов, устройству фасадов и прокладке наружных инженерных сетей, ведут отделочные работы, монтаж электрики и благоустройство территории.

Площадь объекта составит 3 тыс. кв. м, в его состав войдут служебные помещения, учебные классы, комнаты отдыха и современный тренажерный зал. Территорию оборудуют тренировочной башней, стадионом и площадками для физподготовки личного состава.

В проекте «Ильинские луга» возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада, в стадии строительства еще одна школа, детский сад и поликлиника.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.