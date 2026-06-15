В Ленинском округе начали устройство опор путепровода на въезде в ЖК «Горки Парк» с А-105

В Ленинском городском округе стартовали работы по созданию опор путепровода — он станет частью новой дороги на въезде в жилой комплекс «Горки Парк» со стороны трассы А‐105. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Речь идет о строительстве автодороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово. Сейчас основные усилия сосредоточены на возведении путепровода: рабочие приступили к забивке свай для 2-й опоры, которая войдет в состав фундамента сооружения. Согласно проекту, всего предстоит построить 4 опоры. Одновременно специалисты разрабатывают котлован для подпорных стен.

На площадке задействована строительная техника — 3 единицы, а также бригада из 10 дорожников и 1 инженерно‐технического специалиста. Ввести дорогу в эксплуатацию и открыть по ней рабочее движение рассчитывают в 2027 году. После запуска дороги транспортная доступность улучшится для 27 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.