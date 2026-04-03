В марте отремонтировали 1,6 тыс. баков и свыше 200 бункеров для сбора отходов в Подмосковье

Перевозчик ТКО «ЭкоЛайф», обслуживающий 35 городских и муниципальных округов Московской области, подвел итоги ремонтных работ за март. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты компании провели масштабную кампанию по восстановлению и обновлению емкостей для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнеров для раздельного сбора, и бункеров на специальных площадках. Работы позволили продлить срок службы оборудования и поддержать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

За отчетный период команда «ЭкоЛайф» добилась следующих результатов:

- по контейнерным бакам: отремонтировано 1600, покрашено 604 бака и проведено шильдирование 219;

- по бункерам: отремонтировано 203 единицы, покрашено 40, проведено шильдирование 42.

Теперь специалисты компании приступили к сезонной мойке контейнерных баков. Эта мера особенно актуальна с наступлением теплых дней: регулярная очистка емкостей помогает поддерживать санитарную безопасность и снижает риск распространения неприятных запахов.

