В Минздраве Подмосковья напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники

Врач подчеркнул, что пиротехника не предназначена для детей — покупать и использовать ее могут только взрослые. Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра. Их следует держать в двух метрах от легковоспламеняющихся предметов. Ни в коем случае нельзя выбрасывать их в мусорное ведро.

Фейерверки можно запускать только на улице, установив их на ровную твердую поверхность вдали от построек и деревьев. Запускать поврежденные изделия нельзя.

Покупать фейерверки следует исключительно в официальных магазинах, имеющих сертификаты, заключил врач.

