В Минздраве Подмосковья напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники

Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили жителям о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Своими рекомендациями поделился главный внештатный детский травматолог ведомства Александр Григорьев.

Врач подчеркнул, что пиротехника не предназначена для детей — покупать и использовать ее могут только взрослые. Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра. Их следует держать в двух метрах от легковоспламеняющихся предметов. Ни в коем случае нельзя выбрасывать их в мусорное ведро.

Фейерверки можно запускать только на улице, установив их на ровную твердую поверхность вдали от построек и деревьев. Запускать поврежденные изделия нельзя.

Покупать фейерверки следует исключительно в официальных магазинах, имеющих сертификаты, заключил врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех жителей региона с Новым, 2026 годом.

