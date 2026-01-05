В Минздраве Подмосковья напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования пиротехники
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили жителям о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Своими рекомендациями поделился главный внештатный детский травматолог ведомства Александр Григорьев.
Врач подчеркнул, что пиротехника не предназначена для детей — покупать и использовать ее могут только взрослые. Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра. Их следует держать в двух метрах от легковоспламеняющихся предметов. Ни в коем случае нельзя выбрасывать их в мусорное ведро.
Фейерверки можно запускать только на улице, установив их на ровную твердую поверхность вдали от построек и деревьев. Запускать поврежденные изделия нельзя.
Покупать фейерверки следует исключительно в официальных магазинах, имеющих сертификаты, заключил врач.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех жителей региона с Новым, 2026 годом.