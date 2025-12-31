Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«2025-й стал годом больших дел, вызовов и настоящих свершений. Мы строили и открывали больницы и школы, запускали новые производства, помогали семьям, поддерживали наших героев — каждый день шли вперед», – сказал он.

Губернатор отдельно поблагодарил участников специальной военной операции, которые находятся на передовой. Воробьев также пожелал всем, чтобы 2026 год принес победу, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.