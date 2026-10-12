В Московской области более 4 тыс. учителей стали участниками экзаменов в формате ЕГЭ

Более 4 тыс. педагогов в Подмосковье выполнили задания по математике, физике, биологии и химии в формате ЕГЭ, экзамены провели для тех, кто работает с учениками 11-х классов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что это позволило учителям оценить рекомендации, которые они дают выпускникам при подготовке к государственной итоговой аттестации, на практике. Экзамены провели в рамках обновленной стратегии подготовки школьников, после них педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

Осенью председатели предметных комиссий региона проведут вебинары по актуальным вопросам подготовки к ЕГЭ, в том числе по содержанию контрольных измерительных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.